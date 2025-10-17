Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.31'lik düşüşle 10.338 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.310 ve 10.200 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Bugün gözlerin çevrileceği adreslerden biri de Standard & Poor's olacak.

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye için kredi derecelendirme raporunu açıklanması bekleniyor. S&P, nisan ayında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtmişti.



Avrupa umutlu, Asya tedirgin...



Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşında barış umutlarının artmasının ardından Avrupa borsaları yükselişe geçti.

Asya borsalarında ise negtif bir hava hakim.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?

Bitcoin 107.620 dolardan,

Ons altın 4.364 dolardan, gram altın 5.885 TL'den

Brent petrol 60.89 dolardan işlem görüyor.