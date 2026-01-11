Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı borsada manipülasyon soruşturması Aydın siyasetinde deprem etkisi yarattı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'in sağ kolu olarak bilinen ve gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker'in tutuklandığı öğrenildi.

SPK'nın 23 Aralık tarihinde Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SPK'dan yapılan duyuruda,

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine,

ayrıca Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin istenen şekliyle verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.



Kerim Toker ve yeğeni tutuklandı...

Şirket mali tablolarını gerçeğe aykırı düzenlediği, yanıltıcı beyanlarla yatırımcıları yönlendirdiği ve sosyal medya üzerinden manipülatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen 17şüpheli arasında Kerim Toker dışında yeğeni Berkay Toker ve kardeşi Ayhan Toker de bulunuyordu.

Kerim Toker ve yeğeni Berkay Toker'in de aralarında bulunduğu 17 sanıktan 15'i hakkında tutuklama kararı verildi. Kerim Toker'in kardeşi Ayhan Toker'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada,

''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında sürdürüldüğü'' belirtildi.