ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde birçok DEAŞ noktasının hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.

Operasyonun adı: “Şahin Gözü”

CENTCOM açıklamasında, saldırıların “Hawkeye Strike – Şahin Gözü Operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun, 13 Aralık’ta Palmira (Tedmur) bölgesinde ABD ve müttefik unsurlara yönelik düzenlenen DEAŞ saldırısına karşılık olarak 19 Aralık’ta başlatıldığı ifade edildi.

“DEAŞ’ın hareket kabiliyeti hedef alındı”

Yetkililer, son operasyonlarla birlikte örgütün barınma alanları, silah depoları ve lojistik hatlarının hedef alındığını açıkladı.

Amaçlarının DEAŞ’ın bölgede yeniden yapılanmasının önüne geçmek ve olası saldırıları başlamadan engellemek olduğu vurgulandı.

CENTCOM’dan net mesaj

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugünkü saldırılar, savaşçılarımıza yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, gelecekteki saldırıları önlemek ve bölgede bulunan ABD ile müttefik güçlerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

ABD ve koalisyon güçleri, kendisine zarar vermeyi hedefleyen terör unsurlarını takip etme konusunda kararlılığını sürdürmektedir.”

“Nerede olursanız olun sizi buluruz”

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik sert bir mesaj da verildi. “Güvenliğimizi tehdit eden unsurlara karşı harekete geçmeye devam edeceğiz” denilen açıklamada şu sözler dikkat çekti:

“Savaşçılarımıza zarar vermeye kalkışanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar adaletten kaçamayacak. Onları bulur ve etkisiz hale getiririz.”

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Operasyonların ardından Suriye’de konuşlu ABD ve koalisyon unsurlarının güvenlik seviyesinin yükseltildiği, istihbarat faaliyetlerinin de yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, DEAŞ’a karşı mücadelenin kesintisiz şekilde süreceğini bildirdi.