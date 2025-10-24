Son Mühür- Hem siyasi hem de piyasalar açısından hareketli bir gün geçiren Türkiye'de gözler Ankara'dan gelecek habere çevrilmişti.

Mutlak butlan davasından çıkan ret kararının ardından Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 5'e varan çok hızlı bir yükselişe tanık oldu.

''Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik davayı reddetmesi üzerine dakikalar içinde İstanbul Borsası’nın 10.700 civarından 11.000’lerin üzerine çıktığı görüldü.'' hatırlatmasında bulunan Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Aslında bugün böyle bir karar bekleyenlerin sayısı çok değildi. Davanın CHP yönetiminin değişmesini gerektirecek bir kararla sonuçlanması, bunun da ülkede siyasal gerilimi yükselteceği kaygısı Borsa üzerinde baskı yaratıyordu.

Davanın reddedilmesi Borsa üzerindeki baskıyı kaldırdı, bir iyimserlik rüzgârı ile yüzde 4’lük bir yükseliş gerçekleşti. Bu aynı zamanda siyasi gerginliğin Borsa üzerindeki olumsuz etkisini gösteren yeni bir örnek oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.



Biri biterken, diğeri başlıyor...



Peki, borsanın ya da piyasaların siyasi gerginlikler üzerinden engelli koşusu bitti mi? Şimdilik pek bitmiş gözükmüyor. Sabah saatlerinde bir başka sansasyonel haber yine kamuoyunda yankılar uyandırdı.

''CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçundan soruşturma başlatıldı. Yani bir şey biterken, yeni bir şey başlıyor.'' diyen Toptaş,

''Türkiye’nin bugünkü siyasi görünümü bu tür haberlerin, buna bağlı olarak da siyasi gerilimin süreceğini, bu ortamın uzun dönemde borsa üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı izlenimi veriyor.



Buradan ne sonuç çıkarmamız gerekiyor?



Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Borsa, siyasal tansiyondaki dalgalanmalara karşı oldukça duyarlı. Bu olgu, Türkiye ekonomisinde kalıcı bir istikrarın sağlanmasının, ancak siyasal zeminde öngörülebilirliğin artması, gerilimin azaltılması ile mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.'' vurgusunda bulundu.