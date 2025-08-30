Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde, Kızılırmak Nehri kıyısında yetiştirilen coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı. Yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan, mor-beyaz çizgili ve çekirdeksiz yapısıyla tanınan patlıcan, lezzeti ve aromasıyla öne çıkıyor. Yörede yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen ürün; kurutmalık, reçel, turşu gibi 50 farklı kullanım alanına sahip.

Üreticiden lezzet ve rekolte değerlendirmesi

Yemliha’da çiftçilik yapan Gökhan Karaaslan, Yamula patlıcanının kendine has lezzetinin mor rengi ve çekirdeksiz yapısından geldiğini belirterek, “Sıcak iklimi seven bir ürün. Kızılırmak’tan sulama yapıyoruz. Bu yıl rekolte düşük olsa da tadı ve aromasıyla yemeklik, kızartmalık, dolmalık ve közlemelik olarak tercih ediliyor. Kızılırmak kenarındaki iklim, lezzetini daha da artırıyor” dedi.

Mahzemin Mahallesi’nden üretici Ali Ertem ise fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini söyleyerek, “Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl 20-25 TL arasında satıyoruz. Tadı et gibi, siyah patlıcandan çok daha farklı” diye konuştu.

İşçilerden ücret ve çalışma koşulları talebi

Hasatta çalışan işçiler ise düşük yevmiyeden şikâyetçi. İbrahim Demir, “Diğer illerde en düşük ücret 1500 TL’ye çıkıyor, burada 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz. Bazı yerlerde elektrik ve su yok” dedi. Şanlıurfa’dan gelen Ferit Ölmez ise günde 60-70 torba, yaklaşık 2-3 ton patlıcan hasadı yaptıklarını, 8 saat çalıştıklarını anlattı.