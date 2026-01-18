Son Mühür- Sadece Ege'nin değil Türkiye'nin en önemli markalarında biri olan Vestel'in yaşadığı ekonomik zorluklar şirketin bilanço rakamlarına yansımış, yılın ilk dokuz ayında 19 milyar TL'nin üzerinde zarar açıklamıştı.

Ünlü iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun İstanbul'da Zorlu Center'a harcadığı 3.5 milyar dolar, Vestel'de Ar-Ge için harcansaydı bugün ortaya nasıl bir tablo çıkardı sorusu ise sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Samsung aldı başını gitti...



Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran,

''Zorlu Center’a harcadığı 3.5 milyar Dolar’ı Vestel’in AR-GE harcamalarına ve yenilikçi teknoloji geliştirmeye ayırsaydı, belki bugün Dünya markası bir VESTEL’den söz ediyor olacaktık'' hatırlatmasında bulundu.



''90’ların ortalarında, Samsung’un toplam piyasa değeri, Vestel’inkinin belki ancak 10’larca katı düzeyindeydi'' diyen Prof. Saran,

''Vestel, 2000’lerin başından itibaren teknolojiden ve sanayi üretiminden kazandıklarını gayrimenkule, özellikle Zorlu Center’a harcadı.

Samsung ise tüm faaliyet alanlarından elde ettiği gelirleri, elektronik ve teknoloji yatırımlarına harcadı.



Vestel'in 2 bin katı değere ulaştı...



Bugün geldiğimiz noktada, Samsung, yaklaşık 600 milyar dolar piyasa değeri itibariyle kabaca Vestel’in piyasa değerinin 2000 katı büyüklüğe ulaştı ve dünyanın 5’inci en değerli markası oldu.

2025 yılı içinde 18-20 milyar TL zarar eden Vestel’in ise Çinlilere satılması konuşuluyor.

Bu bize, Türkiye’de “sanayinin gayrimenkul ve beton ekonomisine yenik düşmesi” gerçeğini anlatıyor'' değerlendirmesinde bulundu.