ABD, Karayip Denizi’nin doğusunda uluslararası sularda seyreden bir tankere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonun, yaptırım kapsamındaki petrol taşımacılığına karşı yürütülen küresel mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik sabaha karşı harekete geçti

ABD Sahil Güvenliği’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde Karayipler’in doğusunda tespit edilen ve “hayalet filo” olarak adlandırılan tanker grubuna dahil olduğu değerlendirilen bir gemiye müdahale etti. Yetkililer, geminin yaptırımlar altında bulunan petrol yükü taşıdığı yönünde güçlü şüpheler bulunduğunu aktardı.

Operasyonun, Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordinasyon içinde yürütüldüğü öğrenildi.

“Yaptırımları delmeye çalışıyordu”

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada söz konusu geminin Venezuela çıkışlı olduğunu ve ABD güçlerinden kaçmaya çalıştığını ifade etti. Noem, bu tür gemilerin yaptırımları delerek yasa dışı petrol ticareti yürüttüğünü belirterek, “Hayalet filolar adaletten kaçamayacak” mesajını verdi.

Uluslararası sularda hukuki adım

ABD yönetimi, operasyonun uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını vurgularken, yaptırım kapsamındaki tankerlerin tespit edilmesi halinde el konulmasının süreceğini duyurdu. Yetkililer, bu müdahalelerin yalnızca enerji ticaretiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yasa dışı finans ağlarının da hedef alındığını bildirdi.

Yasa dışı gelir kaynaklarına darbe

Yetkililer, bu tankerlerin sağladığı gelirlerin yalnızca yaptırım ihlallerine değil, farklı yasa dışı faaliyetlerin finansmanına da kaynak oluşturduğunu savunuyor. Bu nedenle operasyonların, bölgedeki güvenlik ve finansal suçlarla mücadele açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Karayipler’de güvenlik alarmı

Son dönemde Karayip Denizi ve çevresinde artan benzer operasyonlar, bölgedeki deniz güvenliği konusunda alarm seviyesinin yükseldiğine işaret ediyor. ABD yönetimi, “gölge filolar” olarak da adlandırılan bu gemilerin yakın takibe alındığını ve yeni müdahalelerin de gündemde olduğunu duyurdu.