Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

''Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık.

Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz.

Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek.'' mesajı iktisatçı yazar Mustafa Sönmez'i ikna etmedi.

Hangi adım atılmıştı?

Vergi Denetim Kurulu'nun, yüksek gelir grubundaki mükelleflere yönelik gözetim programı başlatmasının ardından vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altına alınmıştı.

Yapılan incelemede 15 milyar liralık matrah farkına ulaşıldığı açıklanmıştı.



Hayatınız algı, şov tepkisi...



Bakan Mehmet Şimşek'in ''Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık.'' açıklamasına iktisatçı yazar Mustafa Sönmez'in tepkisi sert oldu.



Bakan Şimşek'e seslenen ve ''Hayatınız algı, şov; Yüksek gelir gruplarını vergilendirecekmiş!

Sen bütçede 11 trilyon TL vergiyi almayacağım, istisnaya aldım demişsin

Bu, "vergi harcaması" teknik isimli hovardalık toplam gelirlerin %27'si.

Kime ne anlatıyorsun?'' diyen Mustafa Sönmez,

''Kepçe ile dağıt, çay kaşığının peşine düş!

Şovmen!'' ifadelerine yer verdi.