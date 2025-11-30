Son Mühür- Geçtiğimiz hafta global piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul, bu haftayı yatay negatif bir seyirle kapatarak haftalık bazda yüzde 0,22 değer kaybetti.

Endeks, geçtiğimiz hafta da denediği 11 bin seviyelerinde kalıcı olmayı başaramadı.

Ekonomist Ali Cenk Gözen, en düşük 10.816, en yüksek 11.032 puanı gören BIST 100 endeksinde piyasa değeri küçük şirketlerden büyük şirketlere doğru geçiş dönemini izliyoruz'' hatırlatmasında bulundu.

BIST-TUM’den BIST-100 hisselerinin çıkarılmasıyla oluşturulan BIST-TUMY endeksi haftalık bazda yüzde 3,56 değer kaybetti.



Bankacılık endeksi pozitif ayrıştı...



Bankacılık endeksi pozitif ayrışmasıyla dikkat çekti.

Bankacılık endeksi haftayı yüzde 5,54 değer kazancıyla kapattı ve Aralık ayı enflasyon verisi öncesi iyimserliğin fiyatlandığı yer oldu.

Bu hafta yüzde 20.91 yükselişle en çok değer kazanan ise Halkbank olurken en çok düşen yüzde 16.26 ile Batı Anadolu Çimento oldu.



Yabancılardan 71.9 milyon dolarlık alım...



Yabancılar geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında 71,9 milyon dolar net alım yaptı.

Son bir yılda yabancıların hisse senedi alımı 1.6 milyar dolara, tahvil piyasasında ise 2.3 milyar dolara ulaştı.