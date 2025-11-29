Son Mühür- Hükümet, engelliler, gençler ve eski hükümlüler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan yaklaşık 12 milyon kişiyi istihdama kazandırmayı amaçlayan esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte prim hesaplamalarında da değişiklik yapılması planlanıyor.

Meclis’e gelmesi bekleniyor

Çalışma taslağı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) sunulurken paydaşlarla da paylaşıldı. Düzenlemenin önümüzdeki dönemde Meclis’e taşınması öngörülüyor. Mevcut iş mevzuatında esnek ve yarı zamanlı çalışmanın yer almasına rağmen, bu yöntemlerin emeklilik sürecine katkısının sınırlı olması nedeniyle pek tercih edilmediği belirtiliyor.

Part-Time çalışanların sorunu

Halihazırda part-time çalışanların prim günlerini tamamlaması uzun yıllar alıyor; bazı durumlarda emeklilik süresi 80–100 yılı bulabiliyor. Sabah gazetesinin aktardığı bilgiye göre, hazırlanan yeni model, bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

Gelire göre prim hesaplaması

Taslak çalışmada, primlerin çalışanın gelirine göre belirlenmesini öngören bir sistem öne çıkıyor. Buna göre yüksek gelire sahip yarı zamanlı çalışanlar, gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde emeklilik haklarını kazanabilecek.