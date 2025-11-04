Son Mühür- Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gelen satışların ardından yüzde 0.90'lık düşüşle 10.957 puana kadar gerilemiş durumda.

Endeksin durumunu değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Gerek yurtdışından yansıyan olumlu hava, gerekse enflasyon rakamlarının pozitif tesiri hisse senetlerinde alımları beraberinde getirdi.

Geçen haftanın bayram nedeniyle bölünmüş bir hafta olması endeksin sıkışık seyretmesine yol açmıştı .

10.925 seviyesindeki direncinde zorlanmasına neden oldu.

Pazartesi 11.152 seviyelerini görmesine rağmen bugün 11,000 üzerinde kalma mücadelesi veriyor.

Bugün yurt dışı borsalarındaki satışlar bizi de az da olsa etkiliyor.

Para girişiyle 11.605 seviyesini aşmak için motive olabilirse yeni seviyeler görmek mümkün. Ancak bu seviyeyi aşamadığı takdirde hisse bazlı yatay hareketini sürdürecektir.'' hatırlatmasında bulundu.



Bilanço döneminde dengesiz hareketler olabilir...



''9 aylık bilançolar geliyor, önceki dönemlere göre daha pozitif olduğunu söylemek mümkün. Ancak bilanço dönemlerinde hareket anlamında hisse senetleri dengesiz hareket edebiliyor. dikkatli olmakta fayda var.'' hatırlatmasında bulunan Murat Bilen,

''Ekim ayı enflasyonu beklentilerin altında kalarak tüketici fiyatlarında 2,55 geldi beklenti 2,83 düzeyindeydi .

Üretici fiyatları ise 1,63 seviyesinde gelerek önceki döneme göre oldukça gerilediği görülüyor

Bu görüntüye bakarak üfenin yıl sonunun 32-33 aralığında gerçekleşmesi büyük olasılık olarak görülüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Altın tarafında düzeltme var...



''Altın tarafına batığımda ise 6.200 TL ile fiyatlanan gram altın geçtiğimiz günlerde teknik bir düzeltme gerçekleştirdi 5.515 seviyesinde 50 gün HO destek bularak yukarı yönlü tepki verdi.'' diyen Bilen,

''Ancak Fed'in faiz indirimlerinde hızlı hareket etmeyebileceği haberler altına olan iştahı azaltmış görünüyor.

Eski enerjisini kaybetmekle birlikte bu düşüşün uzun vadeli alımlar için kademeli alım fırsatı yarattığını söyleyebiliriz.

Döviz tarafında ise Euro küçük çaplı bir düzeltme yaparken dolar istikrarlı yukarı hareketini sürdürüyor.

Tahvil faizleri ise göstergede son gelen enflasyon verisinden sonra yönünü aşağı çevirmiş durumda'' mesajı verdi.

