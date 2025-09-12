Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0.62'yi bulan düşüşle 10.318 puan seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını üzmeye devam ediyor.

Son bir aydaki kaybı yüzde 5.76'yı bulan endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul dünkü faizi indiriminden sonra gelen sert satışlarla birlikte 10.265 seviyesine kadar geri çekildi. Bu hafta ile birlikte üç haftadır süren geri çekilme süreci 50 haftalık HO desteği olan 10.235’e gelmiş oldu.

Bu seviye önemli bir destek noktası olmakla birlikte önümüzdeki hafta CHP kurultayı ile ilgili verilecek mahkeme kararları piyasayı tedirgin etmeye devam ediyor.'' bilgisini paylaştı.



Üç hafta üst üste düşüşten sonra...



''10.235 seviyesindeki destekte tutunabildiği taktirde yönü yukarıya çevirme ihtimali kuvvetli . Çünkü çok uzun yıllardır tecrübemiz üç hafta üst üste düşüşlerden sonra genellikle piyasanın bir tepki serisine başlamasıdır.

Çok istisna haller haricinde bu genellikle gerçekleşir.'' hatırlatmasında bulunan Murat Bilen,

''Önümüzdeki hafta mahkeme kararı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın beklentinin de bitmesi ile birlikte bu tepkini oluşturması olası görünüyor.

Hisse bazlı baktığımızda ise yan kağıtlarda oldukça yüksek oranlı satışlar gerçekleşti. Yine geçen haftalarda hareketli olan kağıtların tepkiye daha iyi cevap vereceğini düşünüyorum. Endeksin 10.235 seviyesinde tutunamaması halinde 10.147 ve 10.033 seviyelerinde ayrıca 9.650 seviyesinde destekleri bulunuyor.

Yukarıya yönlü baktığımızda ise ilk aşamada dirençlerin sırasıyla 10.501 10.698 10.965 seviyesinde olduğunu görüyorum.'' mesajı verdi.

