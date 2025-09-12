Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Temmuz ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri raporuna göre, cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon ABD doları fazla verdi. Yıllık cari açık ise 18,8 milyar dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cari dengedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Şimşek: "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz"

Bakan Şimşek, dış finansman görünümünün olumlu seyrini sürdürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi. Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü.”

“İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti.”

“Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz.”

“2025 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.”

Şimşek ayrıca, yapısal reform adımlarıyla üretimde verimliliği artırmayı ve teknoloji odaklı dönüşümle küresel rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.