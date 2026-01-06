Son Mühür- Geçtiğimiz yıl 11.300 puan üzerinde tutunma çabası sık sık boşa çıkan Borsa İstanbul yeni yılda tarihi seviyesini test ederek 11.925 puana kadar yükseldi.

''Yılın ilk haftasına enflasyon verileriyle başladık. 2025 yılında yıllık enflasyon 30,89 oldu. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamıyla, memur ve emekli maaş zamları da belirlenmiş oldu.

Asgari ücret de daha önce belirlenmişti. Bundan sonra bu artışların Ocak ve Şubat enflasyonuna ne kadar yansıyacağı merak ediliyor.'' diyen A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Politika faiziyle, enflasyon gerçekleşmesi arasındaki makas oldukça açıldı. Bu kadar reel faiz vermeye ihtiyaç olmadığı varsayımıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceğini söyleyebiliriz.'' hatırlatmasında bulundu.



Haftaya pozitif başladık...



''Borsa İstanbul tarafı hafta sonu Venezuela gelişmelerine rağmen haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.'' diyen Bilen,

''Petrol fiyatları düşerken başta altın olmak üzere emtia fiyatlarında yukarı hareketlilik yaşanıyor.

Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı.

Aselsan ve büyük holding hisselerinin daha pozitif olduğunu görüyorum.

Enflasyona rağmen banka hisseleri Cuma günkü performanslarının ardından haftanın ilk günü sakin görünüyordu. Bugün yükselişe bankalar da katılmış görünüyor.

Endeks bazında 2025 yılı zirvesinin üzerine çıkmış durumdayız. Olumlu hava para girişiyle desteklendiği takdirde yakın tarih dolar bazlı 11.950 seviyesini test etmesi mümkün.'' değerlendirmesinde bulundu.



Altın, döviz ve tahvil faizleri...



Murat Bilen,

''Ons altın bugün güçlü bir çıkış yakaladı. Gram altında da ons kadar olmasa da pozitif bir ivmelenme mevcut.

Döviz tarafı sakin.

Tahvil faizleri de 11. Ayda gördüğü yüzde 33 seviyesinden yüzde 28 gerilerek son 12 ayın en düşük seviyelerini görülüyor.'' mesajı verdi.