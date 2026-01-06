Son Mühür- Geçtiğimiz yılı hayal kırıklığıyla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni yılda farklı bir hikayeyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Haftaya hızlı bir giriş yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702 puandan tamamladı.

Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren endeks gün içinde 11.726 puana kadar yükselmişti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.34 yükselişle 11.741 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar keyifli...



Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları günü artıda kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrolde tablo nasıl?



Altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 456 dolardan, gram altın 6.168 TL'den, gümüşün onsu yüzde 3,2 kazançla 78,8 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 61,56 dolarda seyrediyor.

Bitcoin ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 93 bin 733 dolardan alıcı buluyor.