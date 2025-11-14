Son Mühür- Haftanın son işlem gününde yüzde 1.5'u aşan düşüşlere sahne olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde son bir haftadaki kayıp yüzde 5'e yaklaşmış durumda.

''Borsa İstanbul bir kayıp haftayı daha geride bırakıyor. 11.000 seviyesinin üzerinde tutunamayan borsa İstanbul aşağı doğru sıralı destekleri kırarak geri çekilmeye devam ediyor' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Teknik olarak zayıf seyir devam ederken İmamoğlu davası iddianamesi ve buna bağlı CHP'ye kapatma davası açılabileceğine dair ifadeler BIST 100 endeksinin 10.300 e kadar geri çekilmesine yol açtı.



Panik satışları geldi...



Hisse senetlerinde panik satışlar gerçekleşti. Sonradan bir miktar toparlanmasına rağmen panik satışlarla oluşan zararların telafi edilemediği söylenebilir'' değerlendirmesinde bulundu.

''Yurt dışı ile korelasyonun zayıf olduğunu söylememize rağmen negatif işleyişte korelasyonun kuvvetli olduğu görünüyor.'' diyen Murat Bilen,

''Dün başta ABD ve Avrupa olmak üzere Uzakdoğu borsalarında teknoloji hisselerine gelen satışlar bizim endeksimizi de olumsuz etkileyerek hisse bazlı geri çekilmeye yol açtı.



Altın bu hafta yukarı yönlüydü...



Altın bu hafta yatırımcısını sevindirdi, düzeltmeyle başlayan geri çekilmenin bu hafta yukarı yönlü hareketle telafi edildiği görünüyor. Altının bundan sonraki seyrinin yukarı aşağı dalgalanmalarla zemin arayışı içinde olacağını söyleyebilirim.

Döviz tarafı da bu hafta güçlü kaldı Euro ve dolar bu hafta rekor tazeleyerek yatırımcısını üzmedi.

Tahvil tarafında ise dalgalı yatay seyir devam ediyor.'' mesajı verdi.