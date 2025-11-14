Son Mühür- 2023 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Türkiye genelinde milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir süreci başlattı.

2014–2019 yılları arasında piyasaya sürülen veya son muayenesi bu dönemde yapılan doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025 itibarıyla sona erecek.

2014–2019 arası üretilen sayaçlar yenilenecek

Yönetmelik kapsamında dağıtıcı firmalar, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarını yıl sonuna kadar sahadan söküp yerine muayenesi geçerli yeni sayaçlar takmak zorunda.

Türkiye genelinde çalışmalar başlamış olsa da milyonlarca abonenin eski sayaçlarını hala yenilemediği tespit edildi.

Başvurular şubat sonuna kadar yapılacak

Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar il müdürlüklerine başvurarak sayaç değişikliği için bildirimde bulunmakla yükümlü.

Bildirim sonrası muayene işlemleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının anlaştığı yetkili servislerde gerçekleştirilecek.

Sayacın sökülmesinden kullanıcı sorumlu olacak

Yönetmeliğe göre muayeneye gönderilecek sayacın bulunduğu yerden sökülmesi ve servise ulaştırılması abonelerin sorumluluğunda olacak.

Muayenesi uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. İlk muayene işlemi sonrasında sayacın gelecekteki bakımlarına ilişkin bir çizelge hazırlanarak kullanıcıya teslim edilecek.

2026’da eski sayaç kullananlara ceza uygulanacak

31 Aralık 2025’e kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar, 2026’da başlayacak denetimlerde damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 10 bin TL’ye varan idari para cezaları ile karşılaşacak. Süre içinde eksik, hatalı veya hiç bildirimde bulunmayan aboneler hakkında da idari yaptırım uygulanacak.

Yeni dönem milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Doğalgaz güvenliğini artırmayı amaçlayan yönetmelik, Türkiye genelinde milyonlarca konutu kapsıyor. Abonelerin 2025 yılının sonuna kadar sayaçlarını kontrol ettirmeleri ve zorunlu değişim sürecini tamamlamaları gerekiyor.