Son Mühür- Haftanın ilk işlem gününe yükselişle giriş yapan BIST 100 endeksi gelen satışların ardından yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde yüzde 0.50'yi aşan düşüşle 10.850 puan seviyesine gerileyen endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya sakin başlangıç yaptı. Geçen haftanın son gününde bazı borsa oyuncularının gözaltına alındığı haberleri ve bu kişilerle ilişkili hisselerin taban yapması piyasanın genelini tedirgin etti.

Endeksin 11,000 seviyesinin üzerinde kalamadığı sürece yatırımcıların endişeli beklentisi devam edecek gibi görünüyor.'' hatırlatmasında bulundu.

''Cuma günü açıklanan enflasyon raporu bankacılık endeksi üzerinde baskı oluşturdu. Bugün de yüzde 2'ye varan oranda satış yemiş durumda'' diyen Bilen,

''Şu anda 10.940 direncinin altında görünen BIST 100 endeksinin diğer destekleri 10.863 ve 10.743 seviyesinde bulunuyor.'' bilgisini paylaştı.



Altın'dan haftaya güçlü başlangıç...



''Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı , gram altın 5.700 seviyesinin üstünde işlem görürken ons altında 4.081 dolar seviyesinde hareketli bir hafta geçirecek gibi görünüyor.'' diyen Murat Bilen,

''Dolar ve Euro sakin görünürken tahvil faizi geçen hafta yaşanan gerilemenin ardından yönünü bir miktar yukarı çevirmiş durumda.'' hatırlatmasında bulundu.