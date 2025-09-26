Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergiledi.

Bank Of'un gün içinde 5 milyar TL'ye yaklaşan satışıyla birlikte HSBC Yatırım'ın da 1.6 milyar TL satış yaptığı görüldü.

Toplam 7 milyar 786 milyar TL'lik satışın olduğu endekste alış tarafında olan kurumların toplam alış hacmi 5 milyar 406 milyon TL'yle bu satışları karşılamakta yetersiz kaldı.

İşlem hacminin 147 milyar 712 milyon TL'yi bulduğu gün içinde BIST 100 endeksi yüzde 1.61 değer kaybıyla 11.193 puan seviyesine geriledi.

Hangi endeks ne kadar düştü?



BIST 30 endeksi de yüzde 2.17'lik düşüşle 12.631 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.83 değer kaybıyla 15.489 puana,

Sınai endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 14.730 puana,

Mali endeks ise yüzde 1.35 değer kaybıyla 14.865 puana kadar gerilemiş durumda.

En çok işlem gören hisseler sadece Aselsan artıya geçerken Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) hisselerinde düşüş gözlendi.