Son Mühür- Geçtiğimiz hafta 11.000 puan üzerine doğru yaptığı hamleler boşa çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yatırımcısını umutlandıran bir yükselişle merhaba demişti.

Endeks günü yüzde 1.65 değer kazancıyla 11.189 puandan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe endeks yüzde 0.19'luk yükselişle 11.21 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar negatif...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor.

New York borsaları geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Asya borsalarında sadece Japonya pozitifti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.181 dolardan, gram altın 5.724 TL'den,

Brent petrol 58.67 dolardan ve

Bitcoin 90.158 dolardan işlem görüyor.

