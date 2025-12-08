Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı ekonomik zorlukların derinleştiği ve kamu personel sisteminde maaşlar arasındaki dengesizliğin içinden çıkılamaz bir hal aldığı vurgulandı. Konfederasyon, bu sorunların çözümü için ilk adım olarak 2026 yılı Ocak ayında tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Üst düzey yönetici zammı krizi ve sistemsel sorunlar

Geçtiğimiz günlerde, kamu üst düzey yöneticileri ile bazı kariyer ve meslek gruplarına yönelik maaş/ücret artışlarını içeren bir önergenin, iktidar ve muhalefet partilerinin ortak mutabakatıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiği, ancak kamuoyundaki sert tepkiler üzerine geri çekilmesinin gündeme geldiği hatırlatıldı.

Memur-Sen, daha önce de benzer şekilde gündeme gelip sonrasında rafa kaldırılan bu "üst düzey zam" düzenlemesinin, kamu personel sistemindeki kronik sorunların ve görev, yetki, sorumluluk ile ücret skalasındaki bozukluğun altını bir kez daha çizdiğini belirtti. Bu durumun, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel ve adil bir düzenleme yapılması yönündeki talebi haklı kıldığı değerlendirildi.

Sosyal diyalog mekanizması devre dışı bırakılıyor

Konfederasyon, Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde sistemle ilgili kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ve 'Kamu Personel Sistemi Tarihçe Tespit-Teklif' raporunu kamuoyuna sunduklarını, böylece yeni bir personel reformunun zorunluluğunu işaret ettiklerini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, farklı statülerdeki çarpıklığı giderecek, 'memurundan amirine, uzmanından üst yöneticisine, çalışanından emeklisine' kadar tüm sistemi bütüncül bir yaklaşımla ele alan teklifimiz, Kamu İşveren Heyeti tarafından maalesef kabul edilmemiş ve önemli bir fırsat değerlendirilememiştir," denildi. Toplu Sözleşme masasının en önemli sosyal diyalog zemini olduğu vurgulanarak, masayı devre dışı bırakan, sosyal tarafların görüşü alınmadan, ast-üst dengesi gözetilmeden yapılan tek taraflı düzenlemelerin beklenen adil sonuca ulaşamadığı belirtildi.

Kanunda ivedi reform ve ortak akıl çağrısı

Memur-Sen, geçmiş Toplu Sözleşme süreçlerinde Kamu İşveren Heyeti'nin uzlaşmacı bir irade sergilemiş olması halinde, bugün yaşanan sorunların büyük bir kısmının çözülebileceğini ifade etti. Ancak 4688 sayılı kanunun yetersiz yapısı ve Kamu İşvereninin uzlaşmama temelli yaklaşımı nedeniyle, kamu görevlilerinin geçim derdinin büyüdüğü ve ekonomik yükünün ciddi oranda arttığı belirtildi.

Bu çerçevede, Memur-Sen Başkanlar Kurulu, kamu çalışanları ve emeklileri için kamudaki maaş/ücret çarpıklığını giderecek şekilde, öncelikli olarak 2026 Ocak ayında seyyanen zam yapılması talebini yineledi.

Buna ek olarak, Konfederasyon, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel sistemi ve ücret dengesini tesis etmek için, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in paydaşlığında, kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar her alanı kapsayacak bir kamu personel reformu yapılması gerekmektedir" çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılması, görev-yetki-sorumlulukların netleştirilmesi ve 4688 sayılı kanunda ivedi bir reform yapılması gerektiği güçlü bir şekilde dile getirildi.