Açıklanacak rakamlar yalnızca piyasalar için değil, milyonlarca vatandaş için de büyük önem taşıyor. Şubat enflasyonu, mart ayında uygulanacak kira artış oranını, emekli maaş hesaplamalarını ve Merkez Bankası'nın faiz kararını doğrudan şekillendirecek. İşte ekonomistlerin öngörüleri ve piyasadaki son durum...

Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

AA Finans tarafından 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen şubat enflasyon beklenti anketi tamamlandı. Ankete göre ekonomistlerin aylık TÜFE artış beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 bandında dağılım gösterdi.

Merkez Bankası'nın 71 katılımcıyla yürüttüğü Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise şubat ayı TÜFE artış beklentisi bir önceki dönemdeki yüzde 2,05 seviyesinden yüzde 2,54'e tırmandı. Bu yukarı yönlü revize, ocaktaki beklenmedik sıçramanın etkisini yansıtıyor.

Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi

TCMB anketinde dikkat çeken bir diğer gelişme, yıl sonu enflasyon beklentisindeki artış oldu. Katılımcıların 2026 sonu TÜFE tahmini bir önceki anketteki yüzde 23,23 seviyesinden yüzde 24,11'e yükseldi. 12 ay sonrasına ilişkin beklenti ise yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a hafif gerileme gösterdi. 24 aylık enflasyon öngörüsü de yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocaktaki sürpriz artışa rağmen 12 ay sonrası beklentilerin reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan gerilediğine dikkat çekerek dezenflasyon sürecine olan güvenin korunduğunu vurguladı.

Ocak ayında enflasyonda ne olmuştu?

TÜİK verilerine göre ocak ayı TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşmişti. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 2,67, yıllık yüzde 27,17 yükseliş kaydetmişti. 12 aylık ortalamalar bazında tüketici fiyatları yüzde 33,98 artış göstermişti.

Bu rakamlar piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gelmiş ve hem faiz hem de kur tarafında kısa vadeli dalgalanmalara yol açmıştı.

TCMB faiz kararı için şubat verisi kritik

Merkez Bankası'nın mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde şubat enflasyonu belirleyici bir rol üstleniyor. Piyasa katılımcılarının mart toplantısı için öngördüğü politika faizi yüzde 36,08 seviyesinde. Ocaktaki sürpriz artışın ardından faiz indirim beklentilerinin ötelenip ötelenmeyeceği, yarınki veriye endekslenmiş durumda.

Gecelik repo faizi beklentisi ise bir önceki dönemdeki yüzde 36,43'ten yüzde 36,95'e yükseldi. Bu durum piyasanın sıkı para politikasının süreceği yönündeki kanısını güçlendiriyor.

Küresel piyasalarda son durum nasıl?

Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için daha fazla olumlu veriye ihtiyaç duyduklarını açıklaması piyasalarda temkinli bir hava yarattı. Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir ilerleme sağlanmadan faiz düşürmenin uygun olmadığını vurguladı.

Para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 77 civarında fiyatlanırken, kasım için bu oran yüzde 79'a geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31, dolar endeksi ise 105 seviyesinde seyrediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 10.796 puandan işlem gördü.