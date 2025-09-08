Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0.92 düşüşle 10.729 puandan kapatmıştı.

Endeks, CHP İstanbul il merkezli siyasi tartışmaların gölgesinde haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.50 düşüşle 10 bin 568 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda pozitif hava...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Tarım dışı istihdamda beklentilerin altında gelen rakamlar sonrası Fed'in bu yıl için üç kez faiz indirimine gitme ihtimali kuvvetlendi.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasının ardından ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı.

Geçtiğimiz cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 değer kaybetmişti.

Asya borsaalrında pozitif hava var. Japonya Başbakanı İşiba'nın istifa haberine rağmen Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 arttı.



Ons altın ve petrolde tablo ne?



Rekor üstüne rekor kıran ons altın fiyatı 3 bin 600 dolara kadar çıktı. Ons altın, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 584 dolardan başladı.

OPEC+ grubu üyelerinin Ekim ayında üretim artışı kararının ardından Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 1 artışla 66,1 dolarda işlem görüyor.

