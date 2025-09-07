Son Mühür- ''Altının son dönemdeki rallisinin arkasında birkaç temel dinamik öne çıkıyor.'' diyen ekonomist Ali Cenk Gözen,

''İlk ve en belirgin etken, doların değer kaybı. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için, doların zayıflaması fiyatları yukarı itiyor.

İkinci önemli etken, altının piyasa volatilitesiyle olan bağı. Altın ile VIX endeksi arasında pozitif bir korelasyon var. Yani hisse senedi piyasasında oynaklık arttığında altın fiyatları da genellikle yükselişe geçiyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Kısa vadeli bir sıçrama değil...



''Goldman Sachs başta olmak üzere birçok kurum, daha da yukarı yönlü senaryoları masaya koyuyor. Goldman’ın temel öngörüsü, altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara ulaşması.'' diyen Ali Cenk Gözen,

''Bu beklenti, faiz indirimi döngüsünün başlaması, ABD’de mali disiplinin bozulması ve jeopolitik risklerin devam etmesi üzerine kurulu. Yani bugünkü ralli, kısa vadeli bir sıçrama değil; yapısal faktörlerle desteklenen bir hikâyeye dayanıyor.



Asıl çarpıcı senaryo, ABD Hazine piyasasındaki küçük bir kaymaya dayanıyor. Analistlere göre, yatırımcıların elindeki Hazine tahvillerinin azalmaya devam etmesi, altını 5.000 dolara taşıyabilir. Çünkü ETF’ler aracılığıyla yaratılan talep doğrudan fiziki altına yansıyor ve marjinal alımların fiyat üzerindeki etkisi çok büyük oluyor.'' mesajı verdi.



Altın ve Bitcoin ne kadar yükselebilir?



Ali Cenkl Gözen, ''Bu tabloda bitcoin de altınla birlikte hareket ediyor. Goldman’ın hesaplamalarına göre, altın 5.000 dolara çıkarsa Bitcoin de 220.000 dolara kadar yükselebilir.

Altının yükselişi, yalnızca fiyat hareketinden ibaret değil; farklı yatırımcı gruplarının davranışları, faiz eğrisindeki değişimler ve merkez bankalarının rezerv tercihleriyle şekillenen çok katmanlı bir paradigma. Doların zayıflaması, volatilitedeki artış, Fed bağımsızlığına yönelik kaygılar ve stagflasyon ihtimali, bu sürecin arka planını oluşturuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.