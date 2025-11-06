Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir tablonun ardından günü yüzde 0.52 yükselişle 10.970 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem günü olan 6 Kasım sabahına yüzde 0.54'lük yükselişle 11.029 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimi kararlarında dikkate aldığı ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,48 yükseldi.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'da borsalar günü artıda kapattı.

Kapanışa yakın Asya borsaları da pozitif seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 arttı.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?

Brent petrol 63.82 dolardan,

Ons altın 3.986 dolardan, gram altın 5.397 TL'den ve

yeniden 100 bin dolar psikolojik sınırının üstüne yükselen Bitcoin 103.415 dolardan işlem görüyor.