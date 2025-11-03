Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

Bu oran, yeni yılda vatandaşların cebini doğrudan etkileyecek. Trafik cezalarından pasaport harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar birçok kalemde ciddi artış yaşanacak.

Trafik cezalarına yüzde 25 zam geliyor

Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle 2026’da trafik cezaları da önemli ölçüde artacak.

En düşük cezalardan biri olan emniyet kemeri takmama cezası, 2025’te 993 TL iken yeni yılda 1.246 TL olacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bazı ceza kalemleri şöyle:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11.631,65 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14.582,51 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23.442,36 TL

Alkol testi yapmayı reddetmek: 33.317,76 TL

Aracı plakasız kullanmak: 19.719,92 TL

Çakar veya siren kullanmak: 11.631,65 TL

Drift atmak: 58.212,53 TL

Engelli park yerini işgal etmek: 2.492,89 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 23.442,36 TL

Emniyet kemeri takmamak: 1.245,81 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek: 11.631,65 TL

Hız sınırını %10-%30 aşmak: 2.719,39 TL

Hız sınırını %30-%50 aşmak: 5.661,59 TL

Hız sınırını %50’den fazla aşmak: 11.631,65 TL

Pasaport ve ehliyet harçları el yakacak

YDO oranı, 2026’da sadece trafik cezalarını değil, pasaport ve ehliyet harçlarını da yukarı çekecek. Yeni yılda yurt dışına çıkmak veya ehliyet almak daha pahalı hale gelecek.

Pasaport harçları (2026 tahmini tutarlar)

6 aylık: 2.359 TL → 2.956 TL

1 yıllık: 3.424 TL → 4.296 TL

2 yıllık: 5.630 TL → 7.065 TL

3 yıllık: 7.999 TL → 10.065 TL

3 yıldan uzun süreli: 11.274 TL → 14.146 TL

Ehliyet harçları (2026 tahmini tutarlar)

A sınıfı: 1.882 TL → 2.360 TL

B sınıfı: 5.678 TL → 7.122 TL

IMEI kayıt ücreti 57 bin TL’yi aşacak

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti de ciddi bir artış gösterecek. 2025’te 45.614 TL olan ücret, 2026’da 57.241 TL olarak uygulanacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1.255 TL olacak

Eylül ayında 1.000 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcı, 2026 yılı itibarıyla 1.255 TL’ye çıkacak. Yani pasaport, harç ve diğer giderler birlikte değerlendirildiğinde vatandaşların seyahat maliyeti her zamankinden daha yüksek olacak.