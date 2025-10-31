Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamlamıştı.

Finansal kiralama ve factoring ve ticaret endeksleri kaybettirirken bankacılık endeksi ve holding endeksi günü artıda kapatmıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.16'lik yükselişle 10.854 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar keyifsiz...



Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Aralık ayı için kapıyı şimdilik kapatmış olması ve bilanço döneminde teknoloji devlerinin açıkladığı rakamların beklentilerin altında kalması küresel piyasaların risk iştahını törpüledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,57 ve S&P 500 endeksi ise yüzde 0,99 düştü.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın küçük ir geri çekilmeyle 4.006 dolardan, gram altın 5.411 TL'den,

Brent petrol 64.57 dolardan

Yüzde 2'nin üzerinde yükseliş gösteren Bitcoin 109.876 dolardan işlem görüyor.