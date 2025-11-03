Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamlamıştı.

Endeks, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.44'lük yükselişle 11.019 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalması ve teknoloji devleri Muhteşem Yedili'nin açıkladığı güçlü bilançoların ardından haftaya pozitif başladı.

Tatil nedeniyle Japon borsasının kapalı olduğu günde Asya borsaları da artıya geçti.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 0,6 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 15 dolardan gram altın 5.430 TL'den işlem görüyor.

OPEC+'in mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmasının ardından ardında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 65.19 dolara yükseldi.

Bitcoin yüzde 2.28'lik düşüşle 107.480 dolara geriledi.