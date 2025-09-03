Son Mühür- 19 Mart sürecinin ardından zorlu bir süreç yaşayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir kez daha siyasi gelişmelerin ışığında sert düşüş yaşadı.

CHP İstanbul il kongresinin iptal edildiği haberinin ardından satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks yüzde 3.57 değer kaybıyla günü 10.877 puandan tamamladı.

Endeks 3 Eylül sabahına yüzde 0.07 düşüşle 10.877 puandan giriş yaptı

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda negatif hava var...



Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Washington Temyiz Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini yasa dışı bulmasının ardından Trump yönetimi karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildiren​​​​​​ Trump, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor." açıklamasında bulundu.

Aralarında Nobel Ekonomi ödüllü isimlerin de bulunduğu ekonomistler Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasının Fed'in bağımsızlığının tehlikeye attığına işaret ederek hükümete yasa ve normlara uyma çağrısında bulundu.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,69, Nasdaq endeksi yüzde 0,82 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti.

Asya borsaları da keyifsiz bir dönemden geçiyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 arttı.



Altın ve petrolde son durum ne?



Rekor üstüne rekor kıran Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,5 artışla 3 bin 535 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68,8 dolarda işlem görüyor.

