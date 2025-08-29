Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem günü olan 29 Ağustos Cuma seansına yüzde yüzde 0.17’lik yükselişle 11.388 puandan giriş yaptı

BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.250 ve 11.150 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların gözü ABD PCE verisinde...

Küresel piyasalarda yılın ilk çeyreğinde 0.5 daralan ABD ekonomisinin büyüme verisinin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin yükselmesinin ardından risk iştahı arttı.

Yatırımcılar ABD’nin bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksini bekliyor.

Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapma beklentisi yüzde 85’e yükselmiş durumda.

Lmisa Cook’un görevden alınma kararına karşı Federal Bölge Mahkemesi’nde dava açtığı Fed’de Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyeceğini bildirmişti.

Dünyanın en değerli şirketi olarak öne çıkan Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı. Şirketin hisseleri, dün yaklaşık yüzde 1 geriledi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,32 yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,53 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.

Asya borsalarında karışık bir hava hakim.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Altın ve petrolde son durum ne?

Fed’in faiz indirimi beklentisinin yükselmesinin ardından ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 409 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.