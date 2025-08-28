TCMB’nin açıklamasına göre, altın rezervleri 22 Ağustos haftasında 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 183 milyon dolar geriledi.

Döviz Rezervlerinde Artış

Brüt döviz rezervleri aynı dönemde 162 milyon dolar artış gösterdi. Rezervler 90 milyar 928 milyon dolardan 91 milyar 90 milyon dolara çıktı.

Analiz ve Etki

Rezervlerdeki bu değişim, Türkiye’nin uluslararası likidite durumunu ve ekonomik dengelerini yansıtıyor. Altın ve döviz rezervlerindeki dalgalanmalar, finansal piyasalarda ve para politikalarında önemli göstergeler olarak takip ediliyor.