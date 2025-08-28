Son Mühür- 11.500 puan üzerinde tutunamayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem günü olan 28 Ağustos Perşembe sabahına yüzde 0.29’luk yükselişle 11.391 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.400 ve 11.500 seviyesinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Nvidia hisselerinde yüzde 3.2 düşüş...

Trump’ın müdahalesi sonrası bağımsızlığı üzerinde tartışmaların yaşandığı Fed’in bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verileri sonrası faiz indirimi konusundaki tavrını biraz daha netleştirmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanıyor.

Jerome Powell liderliğindeki Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Dünyanın 4 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi olan Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara yükseldi.

Açıklanan finansal sonuçların ardından Nvidia'nın hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 3,2 değer kaybetti.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.

Asya borsaları Çin hariç yükselişte.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.

Altın ve petrolde son durum ne?

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalışla 3 bin 397 dolardan kapanırken, şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 391 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 67,46 dolarda işlem görüyor.