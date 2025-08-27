Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.

Bankacılık endeksinin yüzde 1,05 değer kazandığı, holding endeksinin ise yüzde 0,68 değer kaybettiği günde toplam işlem hacmi 182.2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Endeks haftanın üçüncü işlem günü olan 27 Ağustos Çarşamba gününe yüzde 0.28’lik yükselişle 11.561 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda tablo nasıl?

Trump’ın müdahalesi sonrası Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin arttığı ortamda gözler dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia’nın açıklayacağı bilançoya çevrildi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.

Asya borsaları ise karışık seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Altın ve petrolde son durum ne?

Jerome Powell’ın mesajları sonrası Fed’in Eylül’de faiz indirimi sinyallerinin güçlenmesi ons altına yaradı.

Dün yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıkan ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan gram altın ise yüzde 0.36’lık düşüşle 4.461 TL’den, çeyrek altın yüzde 0.37’lik düşüşle 7.318 TL’den, tam altın ise yüzde 0.37’lik düşüşle 29.186 TL’den satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 66,7 dolarda işlem görüyor.