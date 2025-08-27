Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonu öncesi balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bölgede yaklaşık 50 gırgır teknesinden bazılarının denize açılmaya hazır olduğunu, bir kısmının ise tersanelerde son hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Numune palamut ve yaz hamsisi umutlandırdı

Mutlu, yeni sezon öncesi denizde az da olsa numune palamutların görülmesinin iklim koşullarıyla ilgili olduğunu belirtti. Küçük balıkçıların oltalarına ve uzatma ağlarına takılan yaz hamsisinin de olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Mutlu, “Sezona istavrit ve palamutla başlayacağız. Hamsi ise bu işin kaymağı. Türkiye balıkçılığının yüzde 60-70’ini hamsi oluşturuyor. Hamsi hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük talep görüyor” dedi.

“Hamsi göçü gecikirse avcılık için iyi olur”

Hamsinin hem ekonomik hem de beslenme açısından önemine değinen Mutlu, “Hamsi işlenerek sofralara ulaşıyor, uygun fiyatıyla halkın da erişebileceği bir gıda. Havalar soğursa hamsinin göçü biraz daha gecikir, bu da avcılık açısından avantaj olur” ifadelerini kullandı.

Palamutta sürpriz beklentisi

Geçen yıl palamutun bol olduğunu hatırlatan Mutlu, “Bu durum tamamen iklimsel şartlara bağlı. Sıcaklıklar uygun seyrederse, palamut bu sezon daha yoğun şekilde görülebilir. Şu anda denizde numune de olsa balık var, umut var” dedi.

Mutlu, yeni sezonun balıkçılar için bol kazançlı ve sağlıklı geçmesini dileyerek sözlerini tamamladı.