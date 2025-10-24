Son Mühür- Alış ağırlıklı bir güne sahne olan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 0.54 yükselişle 10.608 puandan tamamlamıştı.

Endeks, haftanın son işlem günü olan ve sonucu merakla beklenen CHP Kurultay iptal davasının görüleceği 24 Ekim Cuma sabahına yüzde 0.86'lık yükselişle 10.699 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Trump ve Jinping 30 Ekim'de buluşacak...



ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak.

Trump'ın son dönemde gerilim yaşadığı Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le 30 Ekim'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kongre'de yapılan 12'inci oylamada da bir sonuç çıkmadığı federal hükümetin açılma umutları bir kez daha boşa çıktı.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,89 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,31 yükseldi.

Asya borsalarında da pozitif bir hava hakim.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 arttı.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



ABD'nin iki Rus petrol tedarikçisi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine almasını takiben arz endişeleriyle dün 65,7 dolara çıkarak yükseliş eğilimini 3. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varili ise şu sıralarda 65.79 dolardan işlem görüyor.

Ons altın yüzde 1'lik düşüşle 4.099 dolardan, gram altın yüzde 0.86'lık düşüşle 5.525 TL'den satışa sunuluyor.

Yukarı yönlü hareketlenen Bitcoin yüzde 0.58'lük yükselişle 111.297 dolardan işlem görüyor.

