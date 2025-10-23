Son Mühür- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti.

Gecelik vadede borç verme faizini de yüzde 43.5'ten yüzde 42.5'e indirdi.

Faiz indirim kararını değerlendiren Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''İlk vurgulamamız gereken husus şu: TCMB faiz indirim sürecinin sekteye uğramasını istemiyor. Muhtemeldir ki Aralık ayında da yine 100-150bp civarında indirime gidebilir. Beklentinin altında kalan bu indirim (150bp bekleniyordu), sürecin sekteye uğramaması için alınmış gibi görünüyor...'' dedi.

''Normal mi?'' diye soran Prof. Küçükkale,

''Finansal göstergelere bakınca "eh işte, idare edecek düzeyde normal" diyebiliriz. Çünkü geçen hafta yapılan ihalelerde TR2Y'nin %40 civarında faizlendiğini görmüştük. Bunun %5'ini risk primi ve reel kazanca çıkacak olursak, %35'lik kısmının enflasyon beklentisi olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda TCMB %40'ın altına inmekte bir sakınca görmemiş demek ki. 39,5 eksi 35 eşittir %4-4,5 civarı bir reel faiz demektir ki (anlık) bunu yeterli görmüş olmalı...

Ayrıca zorlamayla da olsa 40'ın altına inilmiş olması "psikolojik bir mesaj içeriyor" şeklinde de düşünülebilir...'' hatırlatmasında bulundu.



Reel sektöre çok fazla yansımaz...



Prof. Dr. Küçükkale'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle.

Alınan bu faiz indirim kararının reel kesime yansıması yok denecek kadar az olur kanaatindeyim. Çünkü reel kesimin derdi zaten politika faizi ile değil. Politika faizindeki indirimlerin kredi piyasalarına yeteri kadar yansımaması. Hem kredi faizleri yüksek seviyesini koruyor hem de kredi kısıtlamaları halen geçerli. O yüzden bu kararı reel kesimi rahatlatacak bir karar olarak düşünmek yanlış olur...



Enflasyonda genel eğilim azalmıyor...



Ekim ayı enflasyonunu henüz bilmiyoruz. %2,5 civarı gelecek diye düşünüyorum. %2,5 civarında gelecek bir aylık enflasyon, "enflasyonun genel seyrindeki düşüş devam ediyor" şeklinde yorumlanabilir mi, açıkçası endişelerim var. Bence enflasyonun genel eğilimi azalmıyor, tam tersine yükselişte. O yüzden Ekim ayı enflasyon verisi de oldukça önemli.

Azar azar indirim öngörüyorlar...

Daha önce yapmış olduğumuz paylaşımlarda "sene sonuna kadar iki toplantı kaldı. bunların birinde pas geçilse ötekinde indirilebilir" demiştik. Yani bir pas bir indirim şeklinde bir beklentiye sahiptik. TCMB'nin yoğurt yiyişi biraz farklı oldu. Azar azar iki indirim öngörüyorlar gibi bir izlenim oluştu bende. Yani aslında aşağı yukarı benzer noktaya varıyoruz. Benim öngörüm bir pas bir indirim (250bp) şeklindeyken, TCMB 100bp bu ay, 100-150bp Aralık indirimi diyor sanki. Aşağı yukarı aynı hesaba geliyor.



Baskıcı kur politikasına devam...



%4-4,5 civarı (anlık) reel faiz sıcak para için yeterli mi? Kur baskılandığı sürece evet yeterli. Yani aslında alınan bu faiz kararı, önümüzdeki sürecin kur politikaları hakkında da kısaca bir bilgi vermiş oldu. Baskıcı kur politikası devam edecek gibi görünüyor...

Özetle, TCMB bu toplantıda "ne şiş yansın ne kebap" diyerek durumu idare etme yolunu seçmiş gibi görünüyor. Ben öyle gördüm, öyle yorumladım...

