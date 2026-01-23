Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın beklentilerin altında faiz indirimine gittiği günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışıyla gerçekleştirdi.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.57'lik yükselişle 12.924 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar sakin...



Küresel piyasalarda, özellikle Grönland merkezli jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını arttıran adımlar oldu.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ)'un politika faizini 0.75'de sabit tutmasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Hong Kong'da Hang Seng ve Çin'de Şanghay bileşik endeksleri yüzde 0,3 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altın ve gümüş rekorlarına devam ediyor.

Ons altın 4.954 dolardan, gram altın 6.909 TL'den,

gümüş 98.95 dolardan

Brent petrol 64.53 dolardan,

Bitcoin ise 89.618 dolardan alıcı buluyor.

