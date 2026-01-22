Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Grönland konusunda Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Finlandiya'ya yönelik gümrük tarifeleri tehdidinden geri adım atması altın fiyatlarında gerilemeye yol açtı.

Trump'ın Davos'ta NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüşmesinin ardından Grönland konusunda gelecekte bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını belirterek sekiz NATO ülkesine önce yüzde 10, ardından yüzde 25 olarak uygulayacakları gümrük vergisi tarifesinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Altın düştü, gümüş yükseldi...



Piyasaları rahatlatan açıklamanın ardından, spot altın, önceki seansta 4.887,82 dolarlık rekor zirveye ulaştıktan sonra, ons başına 4.799 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 1 oranında düşüş gösterdi.

Gram altın yüzde 0.5'lik geri çekilmeyle 6.682 TL'ye geriledi.

Gümüş ise altının aksine yükselişini sürdürerek yüzde 0.48'lik yükselişle 93.50 dolara tırmandı.



Goldman Sachs altın tahminini güncelledi...



Goldman Sachs, özel sektör ve gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının altına yönelmesini gerekçe göstererek, 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini daha önce 4.900 dolar/ons'tan 5.400 dolar/ons'a yükseltti.

Goldman Sachs'ın raporuna göre merkez bankası alımlarının 2026'da ortalama 60 ton olması bekleniyor.

