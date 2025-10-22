Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.43'lük yükselişle 10.512 puandan giriş yaptı.

83 hisse güne artıda başladı.

BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Trump'ın açıklamaları endişe yarattı...



Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD-Çin rekabetiyle ilgili belirsizlikler yüzünden tedirgin bir hava hakim.

Trump, iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtirken, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Trump'ın görüşmeyle ilgili endişesi sonrası düşüşe geçen ons altın ve petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket içine girdi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 düştü.

Asya borsalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 arttı.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo ne?



Brent petrol yükselişini sürdürerek 62.43 dolardan,

Önceki günki düşüşün ardından yeniden yönünü yukarı çeviren ons altın 4.147 dolardan, gram altın 5.597 TL'den,

Bitcoin 108.3337 dolardan işlem görüyor.