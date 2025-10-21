Son Mühür- Altın fiyatları, yatırımcıların ABD'de faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman talebinin güçlü etkisiyle metalin önceki seansta rekor seviyeye ulaşmasının ardından kâr satışları yapmasıyla Salı günü yüzde 2 düştü.

4.381,21 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ons altın 4.264,91 dolara geriledi. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,9 düşüşle ons başına 4.278,50 dolara geriledi.

Tıpkı altın gibi rekorlar kıran gümüşteki geri çekilme daha sert oldu. Spot gümüş ons başına yaklaşık yüzde 5 düşüşle 50 doların altına indi.



Ekonomist Barış Soydan,

Altın ve gümüşte sert kâr satışı var. Ons altın yüzde 2.5, gümüş yüzde 5.5 düştü. Trump'ın geri adımdan sonra kısa vadede daha fazla yükselişin zor olduğu görülüyordu.'' hatırlatmasında bulundu.



Yatırımcı Araf'ta kaldı...



Altının 4.370 dolarla tarihi zirveleri gördüğüne dikkat çeken ve 2026'da da bu yükselişin sürmesini beklediğini belirten ekonomist Emre Şirin,

''Bu seviyelere çok hızlı geldi. Tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi küçük yatırımcıyı Araf'ta bırakan bir durumdayız. Endeks yukarı gitse de sizin hisseler gitmez, ne yapacağınız bilemezsiniz, işte aynı durum ons altında geçerli.'' değerlendirmesinde bulundu.