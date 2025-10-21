Son Mühür- Eylül ayından bu yana düşüş ağırlıklı bir tablo sergileyen Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi uzun bir aranın ardından günü yüzde 2.70'lik yükselişle 10.484 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem günü olan 21 Ekim Salı gününe yüzde 0.03'lük yükselişle 10.487 puandan giriş yaptı.



Küresel piyasalarda hava pozitif...



ABD ve Çin arasında anlaşma umutları yükseliyor. Trump Çin'den nadir toprak elementlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Trump Jinping'la çok güçlü bir anlaşma yapacaklarını umduğunu açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD ve Avustralya araaında 8.5 milyar dolarlık nadir mineral anlaşması yapıldı.

JP Morgan bu perşembe günü Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indiriminde bulunacağını öngördü.

Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Bitcoin yüzde 3.17'lik düşüşle 107.609 dolardan,

Brent petrol yüzde 0.10'luk yükselişle 61.07 dolardan,

yükselişine kısa bir mola veren ons altın yüzde 0.77'lik düşüşle 4.321, rqm altın ise yüzde 0.78'lik düşüşle 5.478 TL'den işlem görüyor.