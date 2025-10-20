Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin önde gelen polyester üreticilerinden SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin kredi notunu “B-”den “CCC”ye düşürdüğünü açıkladı.

Fitch, bu kararı artan yeniden finansman riski, yüksek borçluluk oranı ve zayıf piyasa koşulları gerekçeleriyle aldı.

“Yeniden finansman baskısı artıyor”

Fitch’in raporuna göre, SASA’nın kısa vadeli borçlarının büyük bir kısmını yenilemesi ve uzun vadeli krediler için resmî feragatnameler (waiver) sağlaması gerekiyor. Bu durum, şirketin önümüzdeki dönemde likidite baskısı altında kalabileceğini gösteriyor. Kredi kuruluşu, SASA’nın 2025–2027 döneminde negatif serbest nakit akışı yaratmasını bekliyor. Bu zayıflamanın nedenleri arasında yüksek faiz maliyetleri, küresel polyester sektöründeki arz fazlası ve zayıf fiyatlama koşulları yer alıyor.

“Kaldıraç oranı rekor seviyede”

Fitch, SASA’nın EBITDA net kaldıraç oranının 2025’te 21 katın üzerine çıkmasının, ancak 2027’ye kadar tek haneli rakamlara düşmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Haziran 2025 itibarıyla şirketin yaklaşık 2,2 milyar dolar kısa vadeli borcu bulunduğu, buna ek olarak yaklaşık 0,7 milyar dolarlık uzun vadeli borcun da sözleşme ihlali nedeniyle kısa vadeye taşındığı belirtildi.

Şirket alternatif finansman arayışında

SASA’nın kreditörlerle feragat konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ancak Fitch, bu sürecin 2025 yılının sonunda resmileşmesini bekliyor. Raporda, SASA’nın kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için dönüştürülebilir tahvil ihracı gibi alternatif finansman yollarını da araştırdığına dikkat çekildi.

“Likidite seviyesi zayıf”

Derecelendirme kuruluşu, SASA’nın likiditesini zayıf olarak tanımladı. Haziran 2025 itibarıyla şirketin yalnızca 3 milyar TL nakit ve nakit benzeri varlığa sahip olduğu, buna karşın yüksek faiz ödemeleri ve kısa vadeli borç yenilemelerine bağımlı durumda bulunduğu vurgulandı.

Operasyonel sorunlar üretimi etkiledi

Fitch raporunda, SASA’nın Adana’daki saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) tesisinde 2025 başında yaşanan teknik sorunların üretimi olumsuz etkilediği hatırlatıldı. Bu dönemde ürün çıkışının düşmesi nedeniyle 2025’in ilk yarısında şirketin EBITDA’sı yalnızca 64 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar teknik sorunlar çözülmüş olsa da, SASA hâlen zayıf talep koşulları ve Asyalı üreticilerden gelen güçlü rekabet ile karşı karşıya.

Ana şirket ve yapısal riskler

SASA’nın ana hissedarı olan Erdemoğlu Holding, Ekim 2025’te yapılan hisse satışı sonrasında şirketin %70,29’una sahip bulunuyor. Fitch, SASA’yı bağımsız olarak derecelendirdiğini belirterek, şirketin büyük ölçüde harici finansmana bağımlı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Tek merkezde üretim riski

Raporun dikkat çeken bir diğer bölümü ise SASA’nın operasyonel yoğunluk riski oldu. Şirketin tüm üretim faaliyetlerinin Adana’daki tek bir sahada yapılmasının, olası doğal afetler, teknik arızalar veya enerji kesintileri karşısında operasyonel riskleri artırdığı ifade edildi.

Fitch’in değerlendirmesi

Fitch’in değerlendirmesine göre, SASA’nın kısa vadeli borçlarını çevirmesi ve finansman yükünü hafifletmesi kritik önem taşıyor. Kuruluş, “SASA’nın kredi notundaki düşüş, şirketin mevcut borçluluk seviyesi ve likidite zorluklarının sürdüğüne işaret ediyor” ifadelerini kullandı.