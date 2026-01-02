Son Mühür- Geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik getiriyle beklentilerin oldukça uzağına kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılı 11.261 puandan kapatmıştı.

Yeni yıl tatili nedeniyle dünya borsaları gibi bir gün kapalı kalan Borsa'da endeks yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 11.296 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Teknoloji hisseleri yükselişte...



Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Asya borsalarında Japonya ve Çin'de yılbaşı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde yüzde 10'u aşan yükselişler izleniyor.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



29 Aralık'taki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen ons altın 4.377 dolardan, gram altın 6.057 TL'den,

gümüş 74.51 dolardan,

Brent petrol 61.27 dolardan,

Bitcoin ise 88.896 dolardan alıcı buluyor.

