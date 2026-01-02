Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere uygulanacak temerrüt faiz oranı ile alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını belirledi.

2 Ocak 2026 tarihli ve 33125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile ticari hayatı yakından ilgilendiren yıllık temerrüt faiz oranları ve asgari masraf tutarları güncellendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi uyarınca yürürlüğe girdi.

Gecikme faizi yüzde 43 olarak belirlendi

Yeni düzenlemeye göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin uygulanacak temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 43,00 olarak tespit edildi. Söz konusu oran; sözleşmede faiz oranının öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda doğrudan uygulanacak.

Tahsilat masrafları için sabit ücret artırıldı

Alacaklıların, borçlu tarafın ödemeyi geciktirmesi durumunda alacaklarını tahsil etmek için yaptıkları masraflara karşılık talep edebilecekleri asgari giderim tutarı da yeniden belirlendi. Buna göre, 2026 yılı boyunca geçerli olacak asgari giderim tutarı 2.020,00 Türk Lirası oldu.

1 Ocak’tan itibaren geçerli

Merkez Bankası tarafından yayımlanan bu oran ve tutarlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Ticari işletmeler arasındaki ödeme disiplinini korumayı amaçlayan bu güncelleme, piyasalardaki ekonomik göstergeler ışığında yıllık olarak revize ediliyor.