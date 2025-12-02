Son Mühür- Özellikle bankacılık endeksinin pozitif etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 2'lik yükselişle 11.116 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.32'lik yükselişle 11.151 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Küresel piyasalar, kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları Çin hariç pozitif.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo ne?



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 63,21 dolarda seyrediyor.

Dün yüzde 5 gerileyerek 85 bin 604 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yüzde 1,4 artışla 86 bin 975 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 218 dolardan, gram altın 5.767 TL'den işlem görüyor.