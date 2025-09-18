Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü günü olan 18 Eylül Perşembe gününe yüzde 0.57'lik yükselişle 11.229 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Powell'ın mesajları kafaları karıştırdı...



Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Ancak Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." dedi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düşerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,57 yükseldi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öncesi Avrupa borsaları karışık seyrediyor.

İngiltere ve Almanya'da endeks yükselirken İtalya ve Fransa'da düşüş yaşandı.

Asya borsaları Hong Kong hariç artıya geçti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 düştü.



Altın, Bitcoin ve petrolde tablo nasıl?



Deuscthe Bank'ın yıl sonunda 4.000 dolar hedef koyduğu ons altın oluşan satış baskısıyla 3 bin 660 dolara indi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 656 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,75 dolarda işlem görüyor.

Bitcoin ise yüzde 1.15'lük artışla 117.023 dolara yükseldi.