Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.11'lik yükselişle 10.567 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerinin yumuşamasının ardından New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 değer kazandı.

Asya borsalarında negatif tablo gözleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.092 dolar, gram altın 5.542 TL'den işlem görüyor.

Bitcoin yüzde 2.67 düşüşle 112.526'e geriledi.

Brent petrol 63.09 dolardan işlem görüyor.