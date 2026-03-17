Son Mühür- Yeni yıla tarihi zirvelerini test ederek hızlı giriş yapan Borsa İstanbul, küresel piyasaları saran endişeli havanın gölgesinde 13 bin puan seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.04 değer kaybıyla 12.956 puandan kapatan endeks, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.40 yükselişle 13.008 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri...



Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsaları pozitif kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.014 dolardan, gram altın 7.125 liradan,

gümüş 80.96 dolardan,

Brent petrol 103.69 dolardan,

Bitcoin 74.257 dolardan alıcı buluyor.