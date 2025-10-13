Son Mühür- Yatırım araçları içinde altının yüzde 50'den fazla değerlendiği yılbaşında bu yana Borsa İstanbul'un getirisi sadece yüzde 7.52'de kaldı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üstünde gelmesinden bu yana sürekli kan kaybeden endeks hafta sonu Trump'ın Çin'e yönelik vergi tehdidi haberinin ardından Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma haberi nedeniyle haftaya beklendiği gibi sıkıntılı bir giriş yapmıştı.

Gün içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks yüzde 1.5'a yaklaşan düşüşle 10.560 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Borsanın haftanın ilk iş gününde sergilediği performansı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya sıkıntılı başladı .

Trump'ın Çin' yüzde 100 ilave gümrük vergisi uygulayacağı açıklaması yurt dışı borsalarında düşüşlere ve dalgalanmalara yol açarken .

İçerde Mansur Yavaş'a soruşturma izni istenmesi Cuma günü VİOP akşam seans kapanışında satışlar getirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul satıcılı başlarken 10.56 seviyelerini gördü.

Ons altın ise haftaya rekor bir başlangıç yaparak 4.000 dolar üzerinde seyrediyor

Coinlerde sert dalgalanmalar yaşandı pek çok kaldıraçlı coin yatırımcısının paralarının sıfırlandığı söyleniyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Bu hafta için de umutlar az...



''Geçen haftaya kayıp hafta demiştik, bu hafta da kayıp hafta olmaya aday görünüyor. Borsa İstanbul 100 endeksinin 10576 -10439 destekleri mevcut. Bu seviyenin yeni bir olumsuz haber akışı olmazsa çalışması beklenir.'' diyen Murat Bilen,

''Yaklaşık 20 gündür süren zayıf ve düşen seyrin bu seviyelerde dengelenmesi normal olmakla birlikte altta 10.385 ve 10.153 gibi seviyeler mevcut. Direnç olarak 10.734 ve 10.864 şimdilik takip edilecek

Altın onsun bayraktarlığında yoluna devam ediyor. Gram altın 5.600 çeyrek altın ise 8.870 tl seviyesinden haftaya başladı.

Faiz cephesi Merkez Bankası politika faizini beklerken tahvil faizlerinde haftaya yükselerek başladı. Gösterge tahvil yüzde 40 ,15 seviyesinden fiyatlanıyor. Döviz sakin'' değerlendirmesinde bulundu.