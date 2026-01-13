Son Mühür- Bankacılık endeksinin yüzde 0,34, holding endeksinin yüzde 0,63 değer kaybettiği haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi günü artıda kapatmayı başardı.

Endeks, 2026'daki rekorlarına bir yenisini ekleyerek günü yüzde 0.44 yükselişle 12.254 puandan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününün sabahına endeks, yüzde 0.05'lik yükselişle 12.261 puandan giriş yaptı.

Endekste 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik soruşturma sonrası yatırımcılar Fed'in bağımsızlığı konusunda endişeli. Trump'ın İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından jeopolitik riskler yeniden tartışma konusu oldu.

Asya borsalarında erken seçim haberleri Japon borsasını coşturdu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.691,09 puanla rekor seviyeyi gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.590 dolardan, gram altın 6.369 TL'den, gümüş 85.04 dolardan,

Brent petrol 64.24 dolardan,

Yeniden kendini 90 bin doların üzerine atan Bitcoin 91.751 dolardan alıcı buluyor.

